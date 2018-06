Seguici su Facebook per non perdere le ultime News

Gf15: Alberto Mezzetti punta all’isola dei famosi, ex gieffino si fa strada nel mondo dello spettacolo con il successo riscosso al Grande Fratello 2018.

Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 2018 e per questo momentaneamente molto discusso. Il giovane ha colto l’occasione della sua fama per chiedere alla produzione Magnolia di prendere parte alla prossima edizione dell’Isola Dei Famosi. Dopo il Gf15 potremo rivedere il tarzan alle prese con la fame e le intemperie dell’isola.

Alberto Mezzetti all’Isola dei Famosi, i progetti del Viterbese

Uscito trionfante dalla casa del Grande Fratello, il viterbese Alberto Mezzetti non è rimasto con le mani in mano ma vuole farsi strada nel mondo dello spettacolo. I suoi progetti sono chiari e basterebbe solo il consenso per avverarsi. In varie interviste e programmi televisivi, il viterbese ha espressamente detto di voler partecipare alla prossima edizione dell’isola dei famosi, sperando che chi di dovere lo abbia ascoltato e prenda sul serio il suo suggerimento.

Il fisico del “tarzan” della casa è abbastanza prosperante e quindi riuscirebbe a sopportare la fame e le difficili prove che il reality isolano propone. Nonostante tutto l’ex gieffino ha sempre detto che non ama per nulla il gioco di strategia ma sappiamo molto bene che nell’isola per primeggiare bisogna anche usarla soprattutto quando la mancanza di cibo comincia a farsi sentire.

Il montepremi del Grande Fratello 2018

Alberto ha sempre spiegato cosa fare del montepremi del Grande Fratello, saldare alcuni debiti che hanno portato sia lui che la madre ad una situazione economica molto instabile. Sicurameblnte il viterbese manterrà la promessa ma i suoi progetti sono quelli di intraprendere la strada televisiva e quindi cogliere l’occasione prima di essere dimenticato dal pubblico. La sua fama infatti si è generata soprattutto nei cinquanta giorni dentro la casa del Grande Fratello e quindi un periodo molto breve che non ha visto la fidelizzazione del pubblico.