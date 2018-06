Seguici su Facebook per non perdere le ultime News

Barbara D’Urso ha rifiutato un programma Mediaset dedicato ai Mondiali di Russia 2018, presumibilmente “Balalaika”: “Ho dovuto scegliere tra i Mondiali o il Grande Fratello”.

In un’intervista rilasciata a Dipiù, la conduttrice Barbara D’Urso spiega che al timone del programma dedicato ai Mondiali di Russia 2018 doveva esserci lei. Il suo istinto però ha detto di lasciar perdere a causa dei suoi troppi impegni televisivi, reduce di un Grande Fratello che ha visto molte critiche.

Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi hanno detto “no” al programma sui mondiali

Barbara D’Urso nella sua intervista spiega come abbia preferito la conduzione del Grande Fratello 2018 invece del programma sui mondiali. Forse è stato anche meglio per lei visti i deludenti risultati di quest’ultimo. In particolare la donna spiega che aveva già troppi impegni televisivi (4) e non poteva permettersi di aggiungerne un altro all’elenco:

L’azienda mi aveva proposto di condurre anche una trasmissione sui Mondiali, ma tutto non potevo fare, e dunque ho seguito questo istinto. [..] Dovevo scegliere: o i Mondiali o il Grande Fratello. E io al Grande Fratello tengo troppo.

Non è stata la sola a rifiutarela proposta di prendere parte al programma. Anche Alessia Marcuzzi ha detto “no” a causa di alcuni problemi familiari ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della tv per dedicarsi ai figli:

Sarò una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la sono sentita. I papà dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da casa. Non sono riuscita a lasciare mia figlia da sola. Questa scelta forse non sarà compresa da tutti. È una decisione presa con il cuore e con molta fatica. Peraltro, la polmonite di mio figlio Tommy mi avrebbe costretto comunque a rinunciare al progetto. Mai lo avrei lasciato convalescente a casa da solo.

Così alla fine la conduzione è stata affidata a Ilary Blasi ma i risultati sono stati piuttosto deludenti in termini di audience: circa 1.680.000 spettatori in media ed un 10% di share. Sicuramente con un ricco cast la mediaset si aspettava di più.

