STASERA IN TV â€“ Film e Programmi 3 Settembre 2018

*La sezione Stasera in Tv è in fase iniziale, presto arriveranno dei miglioramenti*

RAI 1

20:00 Tg1

20:30 Techetechetè

21:25 Mother's Day – film

23:30 Overland

0:25 Cinematografo – Speciale Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia

RAI 2

19:40 NCIS – serie tv

20:30 Tg2

21:05 LOL :- – serie tv

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 – serie tv

0:00 Giovani e…

0:55 Sorgente di vita

RAI 3

19:00 TG3

19:30 TG Regione

20:00 Blob

20:25 Voxpopuli

20:35 Qui Venezia cinema

20:45 Un posto al sole – serie tv

21:15 Presa diretta

23:30 TG Regione

23:35 TG3 Linea Notte Estate

0:10 La Grande Storia

0:55 RaiNews24

Rete 4

19:30 Meteo.it

19:32 I viaggi di DonnAvventura

19:50 Tempesta d'amore – serie tv

20:30 Stasera Italia

21:27 Romanzo criminale – film

0:32 Se mi lasci ti cancello – film

Canale 5

19:42 TG5 – Anticipazione

19:43 Il segreto – serie tv

19:57 Tg5 prima pagina

20:00 Tg5

20:39 Meteo.it

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:25 Riassunto

21:28 Guerra e pace – serie tv

Italia 1

19:00 Sport Mediaset

19:41 C.S.I. New York – serie tv

20:30 CSI: Miami – serie tv

21:20 Fuga di cervelli – film

23:25 Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco

La7

20:00 Tg La7

20:35 In onda

21:15 I Kennedy – serie tv

0:15 Tg La7

0:25 In onda

Tv8

19:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:25 Guess My Age – Indovina l'età

21:25 Star Trek – film

23:40 X-Men: L'inizio – film

0:00 X Factor 11 Le audizioni – The Best of

Nove

19:01 Spie al ristorante

19:32 Spie al ristorante

19:56 Operazione N.A.S.

20:30 Chi ti conosce?

21:26 Lo scandalo Weinstein

23:18 Bill Cosby: il lato oscuro di Hollywood

0:16 Sopravvissuta all'inferno

Rai 4

19:35 Ghost Whisperer – serie tv

20:25 Cold Case Stagione 7 Episodio 3 – serie tv

21:10 Cell – film

22:55 Rec 3 – La genesi – film

0:30 Criminal Minds Stagione 8 Episodio 16 – serie tv

Rai 5

19:25 Simon Schama Il potere dell'arte

20:15 Under Italy

21:15 Shakespeare in Italy

22:10 Shakespeare in Italy

23:00 The seven ages of Elvis

0:30 Stevie Wonder – Soul Genius

Rai Movie

19:20 Ai confini dell'Arizona – serie tv

20:15 Ai confini dell'Arizona – serie tv

21:10 I DUE INVINCIBILI – film

23:15 Venezia Daily

23:30 Sweetwater – Dolce vendetta – film

Iris

19:15 Miami Vice – serie tv

20:05 A-Team Stagione 3 Episodio 8 – serie tv

21:00 In ricchezza e in povertà – film

23:26 L'uomo che fissa le capre – film

La 5

19:40 Uomini e Donne

21:10 Dreamer – film

22:14 TGCom24

23:20 Walking on Sunshine – film

23:49 TGCom24

Italia 2

19:00 The Goldbergs – serie tv

19:30 Naruto Shippuden

19:55 Naruto Shippuden

20:20 What's My Destiny Dragon Ball

20:45 What's My Destiny Dragon Ball

21:10 Rimini, Rimini – Un anno dopo – film

23:00 Scuola di ladri – film

0:55 Battlestar Galactica – serie tv

La7 d

19:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey's Anatomy – serie tv

Paramount

19:20 Tutto in famiglia – serie tv

20:00 La tata – serie tv

20:40 La tata – serie tv

21:10 L'acchiappadenti – film

23:00 Un ciclone in casa – film

Cielo

19:20 Affari al buio – Texas

19:50 Affari al buio – Texas

20:20 Affari di famiglia

20:50 Affari di famiglia

21:15 Ashby – Una spia per amico – film

23:10 Debbie viene a Dallas

23:45 Debbie viene a Dallas

0:20 Naked – nudo – film

Rai Premium

20:00 Un passo dal cielo – serie tv

21:20 Romanzo Familiare

23:15 Last Cop – serie tv

0:05 Last Cop – serie tv

0:55 Last Cop – serie tv

Giallo

19:15 Law & Order – I due volti della giustizia Stagione 17 Episodio 17 – serie tv

20:15 Law & Order – I due volti della giustizia Stagione 17 Episodio 18 – serie tv

21:10 Omicidi a Sandhamn Stagione 7 Episodio 1 – serie tv

23:00 Law & Order – I due volti della giustizia Stagione 10 Episodio 7 – serie tv

0:55 I am homicide

Top Crime

19:25 The Mentalist Stagione 2 Episodio 4 – serie tv

20:15 The Mentalist Stagione 2 Episodio 5 – serie tv

21:10 The Closer Stagione 5 Episodio 13 – serie tv

22:00 The Closer Stagione 5 Episodio 14 – serie tv

22:50 Rizzoli & Isles Stagione 5 Episodio 13 – serie tv

23:40 Rizzoli & Isles Stagione 5 Episodio 14 – serie tv

0:30 Criminal Intent Stagione 6 Episodio 6 – serie tv

Real Time

19:00 Take me out

20:05 Take me out

21:10 Vite al limite: e poi

23:05 Skin Tight: la mia nuova pelle

0:05 ER: storie incredibili

DMax

19:35 Oro degli abissi

20:30 Oro degli abissi

21:25 Ingegneria degli errori

22:20 Ingegneria degli errori

23:15 Voli da incubo

0:10 Airport Security

0:40 Airport Security

Focus

19:15 Hangar 1: the ufo files

20:15 Segreti artici

21:15 La battaglia dei cervelloni

22:10 Missioni apollo: la formazione degli astronauti

23:05 Saturn V: il razzo lunare

23:55 Rosetta: memories of a comet

0:50 I piani segreti di hitler

Rai Storia

19:10 Provincia capitale

20:00 Il giorno e la Storia

20:30 Passato e presente

21:10 Cronache dall'antichità

22:00 Signorie

23:00 Speciali Storia – Il terremoto del Belice

0:00 Notiziario RaiNews24

Mediaset Extra

21:15 Buona la prima

23:30 Hit the road man

0:20 Ale e Franz Show

Tv 2000

19:00 Ritratti di coraggio

19:30 Sconosciuti

20:00 Novena a maria che scioglie i nodi

20:30 Tg 2000

20:45 Soul con monica mondo

21:15 Abramo – film

0:30 La compieta preghiera della sera