Lory Del Santo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, polemica sui social

Ultimamente si è molto discusso di Lory Del Santo a causa della tragica morte del figlio Loren che si è tolto la vita circa un mese fa. La protagonista di questo articolo doveva entrare nella casa ma, a causa di questa tragedia è rimasta a casa. Intanto sembra che la donna veda la partecipazione al Grande Fratello Vip come un modo per riprendersi dalla sua brutta situazione: una vera e propria terapia.

Diverso, invece, è il parere di altri personaggi del mondo dello spettacolo come Cristiano Malgioglio che ritiene un errore la sua partecipazione:

Sono traumatizzato per quello che le è successo. Non dovrebbe, se pensa che sia una cosa buona per lei. Ma no, non lo è né per lei, né per gli inquilini. In casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha perso un figlio le starei vicino e la coccolerei. E allora non sarebbe più un Grande Fratello gioioso. Il reality non è una terapia, guarisci dall’abbandono del marito, ma la perdita del figlio è una sofferenza del cuore immensa. Lei vorrebbe andare là dentro e dimenticare, ma là dentro non si dimentica niente: sei in uno spazio senza amici, senza connessioni con il mondo, sei solo e segregato e ti viene l’angoscia.