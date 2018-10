Lisa Fusco piange a Verissimo, poi rivela:”Mi aspettavo di più da Signorini”

Lisa Fusco piange a Verissimo e rivela che si aspettava una maggior tutela da parte di Alfonso Signorini, la prima concorrente eliminata espone i suoi pensieri.

Lisa Fusco è stata la prima a uscire dalla famosa casa di Cinecittà. Il suo viaggio all’interno delle mura del Grande Fratello è terminato a soli sette giorni dal via ufficiale. Già dalla scorsa puntata abbiamo capito come alla subrettina sia dispiaciuto uscire dalla casa, accusando pure le Bimbe di Giulia per la sua eliminazione.

Purtroppo il verdetto è stato chiaro e la subrettina, che da anni voleva far parte del Grande Fratello, è dovuta uscire a soli pochi giorni. Nella puntata odierna di Verissimo è stata ospite per parlare un po’ delle dinamiche all’interno della casa e della sua eliminazione.

Lisa Fusco si commuove vedendo la foto del padre

La ex gieffina non ha saputo trattenere le lacrime quando Silvia Toffanin le ha fatto vedere la foto di suo padre. A questo punto Lisa si lascia andare ad un piccolo discorso che evince come suo padre l’abbia portata nel mondo dello spettacolo sponandola a ballare e a partecipare a diversi eventi anche se lei si sentiva un po’ diversa:

Non mi piace andare in discoteca, non bevo, non fumo, sono molto sensibile. Mio padre mi diceva: “Come farai a fare vita mondana?” Poi per fortuna ce l’ho fatta ad entrare nel mondo dello spettacolo

Lisa Fusco parla del Grande Fratello e di Alfonso Signorini

Per quanto riguarda il grande fratello, la subrettina si ritiene piuttosto delusa della sue eliminazione e fa pure un cenno ad Alfonso Signorini:

Non so se lunedì sarò presente nello studio del Grande Fratello Vip. Mi aspettavo maggiore tutela da Signorini

Con questo presumibilmente Lisa voleva indicare che la sua nomination contro Enrico è passata inosservata dal giornalista. Intanto lunedì andrà in onda la terza puntata e come sempre vi invitiamo a votare al nostro sondaggio della settimana scegliendo chi volete fuori dalla casa.

