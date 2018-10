GfVip 3: Ilary Blasi non ha tagliato i capelli ma ha una Parrucca, La Conferma

Condividi +1 Condividi Pin Condivisioni 0

GfVip 3: Ilary Blasi non ha tagliato i capelli ma ha una Parrucca, ecco cosa ha rivelato la conduttrice durante la puntata odierna di Verissimo.

Dalla prima puntata del Grande Fratello Vip, molti telespettatori che hanno notato il cambio di look della conduttrice si sono chiesti se in realtà quella che vedevano era solo una parrucca. La voce è girata sul web e ha fatto parlare molto ma una risposta concreta a questo interrogativo non si era ancora data. Chi pensava che la moglie di Francesco Totti avesse tagliato i suoi capelli si sbagliava di grosso perchè in realtà quella è veramente una parrucca.

Ospite della puntata di oggi, 13 ottobre 2018, a Verissimo, la famosa conduttrice ha rivelato a Silvia Toffanin di portare la parrucca. Si tratta di una scelta fatta per cambiare look in stile americano:

In America si usano molto le parrucche per cambiare aspetto senza rovinare i capelli. Anche mia nonna negli anni Cinquanta lo faceva. Mi piaceva questa idea e ho deciso di indossare pure io una parrucca.

Da sempre Ilary Blasi è stata al centro di commenti più o meno negativi riguardo al suo look e anche questa volta ha fatto parlare di sè. Ma a lei le critiche interessano ben poco perchè queste fanno parte del suo lavoro e del mondo dello spettacolo:

Sono molto aperta alle critiche, in fondo faccio spettacolo. Per questo la scelta di giocare con i capelli, con il look, sono tutte cose che fanno parte di questo mondo. Criticare fa parte dello spettacolo. Ben vengano anche le critiche, chi sta sul divano vuole vedere qualcosa di diverso.

Dopo questa parentesi sul cambio look si parla del Grande Fratello Vip e dei concorrenti della casa. Un accenno è stato all’ultima arrivata, Lory Del Santo, ma la conduttrice non si è esposta al riguardo dicendo che ognuno affronta il dolore a modo suo. Intanto nella famosa casa i Cinecittà oggi è andato via un concorrente, Maurizio Battista. Di quest’argomento non si è presa parola ma sicuramente si farà durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip.

