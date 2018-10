GfVip 3: Ivan Cattaneo terrorizzato si fa la pipì addosso

GfVip 3: Ivan Cattaneo terrorizzato a causa dei due mostruosi infermieri che si sono intrufolati nella casa più spiata d’Italia. Il cantante ha la peggio e se la fa letteralmente addosso.

Oggi è halloween, la festa di origine americana che si è diffusa in tutto il mondo e anche in Italia. Durante la giornata del 31 ottobre presenze oscure e inquietanti in vista della festività si sono imbattute nella casa terrorizzano i concorrenti. Questi più volte sono stati freezati durante la giornata per subire tutti gli spaventi architettati dalla produzione del Grande Fratello Vip.

Inutile dire che molti concorrenti nn hanno saputo restare fermi quando i “mostri” si avvicinavano verso di loro. In particolare ha creato molto divertimento la reazione delle Donatella che addirittura sono pure cadute dalla paura. Ma ad avere la peggio è stato sicuramente Ivan Cattaneo che ha ammesso di aversela fatta addosso.

Gli infermieri con la motosega spaventano Ivan Cattaneo

In una delle incursioni della giornata erano protagonisti due infermieri molto spaventosi che avevano in mano una motosega. Questi hanno preso di mira proprio il cantante che si è trovato di fronte alla colonna e quindi senza alcuna via di fuga visto che davanti si trovavano i due. La scena è stata talmente spaventosa e inquietante che Ivan se l’è fatta letteralmente addosso. Lo stesso gieffino lo ha dovuto ammettere dopo che Fabio accusava di sentire puzza di pipì.

Una scena macabra che probabilmente non sarà nemmeno l’ultima. I concorrenti quindi continuano a stare con lo spavento che da un minuto all’altro possa spuntare fuori qualche altra creatura pronta a tormentarli.

