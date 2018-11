Le Iene: Scherzo a Fred De Palma che lo manda in tutte le fuorie [Video]

Condividi +1 Condividi Pin Condivisioni 0

Le Iene: Scherzo a Fred De Palma che crede di dover doppiare il famoso videogioco di Grand Theft Auto, ma quello che succede è sconvolgente.

Uno scherzo di cattivo gusto quello escogitato dalle Iene che hanno organizzato tutto. Difficilmente verrà scordato dallo stesso cantante che ha passato in prima persona quei momenti. Ma andiamo subito al sodo, si tratta di una completa messa in scena nella quale la vittima viene invitata a doppiare il famoso gioco denominato come Grand Theft Auto o Gta per abbreviare. L’idea naturalmente è allettante ed emozionante per Fred che non vede l’ora di essere parte del gioco. Purtroppo qualcosa va storto perchè dopo le registrazioni, talvolta anche strane a causa del risultato che deve venire fuori, il cantante riceve una chiamata da un giornalista che vuole fare l’intervista. In realtà le frasi che Fred De Palma ha pronunciato durante la registrazione sono fatte apposta per essere smontate e creare nuove frasi sessiste. Naturalmente uno scandalo nel mondo della musica e una notizia che potrebbe porre fine alla carriera del cantante.

Il giornalista quindi fa vedere l’articolo che deve essere pubblicato su un settimanale nel quale viene accusato delle sue frasi. In un primo momento il rapper non pensa alle registrazioni rubate ma quando il finto giornalista fa ascoltare la nota vocale ci riflette e cerca di spiegare la situazione. Tuttavia il giornalista non ne vuole proprio sapere e mentre Fred si infuria sempre di più e comincia a dire parole poco ortodosse, il complice scappa lasciando il cantante da solo. Una reazione molto impulsiva quella di Fred. Ma lo perdoniamo visto che effettivamente lo scherzo architettato per lui è stato molto crudele ma anche divertente. Se lo volete vedere o rivedere, potete cliccare sul link seguente che vi porterà sul sito de Le Iene: Guarda il Video su Mediaset. Nel frattempo restiamo curiosi di sapere quali altri personaggi subiranno i tremendi scherzi del programma.

