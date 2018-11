Dasha, la fidanzata di Stefano sul Grande Fratello Vip 3:”Tutta una Farsa!”

Dasha, la fidanzata di Stefano sul Grande Fratello Vip 3, ecco cosa ha commentato la modella ucraina in risposta ad un utente.

Mentre la storia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala procede in casa, anche se a volte a stenti, la fidanzata di lui sta fuori ma non sembra preoccupata più di tanto. Nei suoi post, interviste e commenti non ha mai dimostrato di essere arrabbiata con il suo fidanzato o quant’altro. Sembra più preoccupato e confuso lui che lei.

Tutte queste cose hanno fatto incuriosire i fan che si sono cominciati a chiedere come mai la fidanzata non faceva niente, addirittura non ha voluto nemmeno chiamare durante la puntata. Proprio per questo la ragazza ha ricevuto abbastanza critiche sui social. Quello che più ha fatto scalpore è un particolare commento rivolto a un utente su Instagram:

Sfortunatamente, questo è il mondo in cui funziona la televisione: è tutta una farsa. Ascolta cos’ha detto Stefano in puntata, le sue parole pure. Come fai a sapere cosa provo io? Dovrei tagliarmi le vene pubblicamente? Il mio fidanzato non mi lascerà e, se dovesse farlo, significa che non è l’uomo per me.

Cosa vuol dire? La storia tra Stefano e Benedetta è studiata a tavolino? Il dubbio sta venendo ai telespettatori che vedono troppo tranquilla Dasha. Tra chi sostiene questa teoria troviamo anche Elena Morali che ha postato sul suo profilo:

E’ tutto studiato a questo punto. La fidanzata fuori non si arrabbia e dice che sono provocazioni… Fossi stata in lei sarei entrata in quella casa con il bazooka altro che social.

Intanto sembra che Dasha non si deve preoccupare perché Stefano è Benedetta hanno deciso di allontanarsi, il vero dubbio è se ce la faranno a stare lontani per la durata del reality. Per concludere vi invitiamo a votare al nostro sondaggio della settimana scegliendo chi volete salvare tra Lory e Ivan.

