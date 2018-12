GfVip 3: Festa a Sorpresa per Elia Fongaro nel suo paese, l’ex gieffino parla del suo futuro

GfVip 3: Festa a Sorpresa per Elia Fongaro nel suo paese nel quale è stato molto acclamato. Per quanto riguarda il futuro pensa di trasferirsi e stare vicino a Jane.

Una grande emozione per Elia Fongaro negli ultimi giorni. L’ex gieffino dopo il suo “tour” in trasmissioni varie a parlare della sua esperienza, torna nel suo paese di origine, ad attenderlo una festa a sorpresa. Come abbiamo precisato in un precedente articolo, Elia Fongaro ha deciso di passare il Natale insieme alla sua famiglia nel suo paese di origine. Stiamo parlando di San Pietro Mussolino, un piccolo paese di nemmeno 2000 abitanti che si trova in Veneto.

Come ci ha informato una nostra lettrice (che salutiamo) ad accoglierlo nel suo paese c’è stato il sindaco e tutti gli abitanti che hanno organizzato una piccola festicciola di “Bentornato” in un bar situato nel luogo. Per Elia è stata una grande emozione sapere che tutti i suoi compaesani hanno apprezzato come si è comportato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare il discorso del sindaco è stato molto toccante perchè, secondo la sua opinione, Elia ha saputo dimostrare quelli che sono i valori della loro comunità.

Elia Fongaro si trasferisce a Roma e parla del suo futuro

Intanto sembra che il giovane ex velino ha le idee ben chiare su quello che vuole dal suo futuro. Per prima cosa si trasferirà a Roma, città nella quale ha trovato sistemazione la fidanzata Jane Alexander. Tra i suoi obbiettivi ci sono quello di finire l’università e studiare recitazione. Naturalmente tra tutte queste cose non può mancare Jane, ormai la loro storia e molto stabile. A dimostralo sono i dolci messaggi che i due si scrivono su instagram. (foto Sotto)

Foto

COMMENTA ARTICOLO (Disqus)