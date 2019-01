Un’ex concorrente del Grande Fratello coinvolta in una Sparatoria

Nel 2011, quando andava ancora in onda una versione veramente Nip del Grande Fratello, abbiamo conosciuto Floriana Messina. Da allora ha sempre avuto a che fare con il mondo dello spettacolo e della tv presentando dei programmi su alcune tv locali. Su di lei si è continuato a parlare abbastanza e anche sui social è abbastanza seguita. Nelle ultime ore è stata vittima di un bruto episodio che le ha lasciato il segno.

L’ex concorrente della casa più spiata d’italia ha assistito a una sparatoria che, stando a quanto lei stessa ha riportato su instagram, poteva costarle la vita. Sotto trovate la foto della macchina bucata dell’amico della ragazza. Auto nella quale si trovava la stessa Floriana come passeggera. Il movente sarebbe un furto di orologio:

Schifata e indignata! Sono, anzi, siamo vivi per miracolo di non so chi lassù! Stop! Pensavo di vedere queste cose solo nei film ma questa volta l’ho provato sulla mia pelle e credetemi sono ancora sotto shock! Essere sparati addosso per un orologio è davvero una follia nel 2019!