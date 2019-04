Valentina Vignali concorrente del Grande Fratello 2019? L’indizio che spiazza

Valentina Vignali concorrente del Grande Fratello 2019? In molti cominciano a chiedersi questa domanda dopo un post sospetto che la riguarda, ecco i dettagli.

Ultimamente si parla molto del Grande Fratello Vip visto che ormai manca pochissimo al debutto. Lunedì 8 aprile 2019 andrà in onda, infatti, la prima delle 10 puntate che comporranno l’edizione. Abbiamo parlato dei quattro concorrenti che si trovano già al Grande Ranch e che solo nella puntata scopriremo il loro destino. Abbiamo parlato dei 4 concorrenti che ormai sono ufficiali e abbiamo parlato delle due sorelle “figlie di” che giocheranno come un singolo concorrente.

Adesso parliamo di un’altra indiscrezione che vede Valentina Vignali, la famosa cestista che, visto il suo alto numero di follower, non sembra molto adatta a ricoprire la versione “Nip” del reality. Non è detto che effettivamente la ragazza varcherà la porta rossa ma un particolare sul suo profilo instagram fa insospettire molto. Valentina nelle ultime ore ha pubblicato questo messaggio:

Questo ci fa capire che al momento la ragazza non può usare il suo account ma lo farà il suo staff. Qualche giorno prima del Grande Fratello, ai concorrenti è vietato avere contatti con il mondo esterno, che sia solo un caso? Il dubbio sorge spontaneo visto che siamo proprio in quel periodo e non sembrano esserci altri motivi per cui Valentina ha affidato il suo account nelle mani dello staff.

Michael Terlizzi nel cast

Un’altra voce che gira da un bel po’ di tempo, sembra avere una presunta conferma. Vi spieghiamo meglio. Ultimamente i profili ufficiali del Grande Fratello hanno pubblicato dei video in bianco e nero dove si scorge la sagoma di un particolare concorrente. In uno di questi video sembra proprio che il personaggio sia Michael Terlizzi e non c’è da meravigliarsi visto che si è già parlato della sua presenza nel reality.

