Gf16: Audrey Chabloz Prima e dopo gli interventi estetici, il suo racconto ai coinquilini [Foto]

Gf16: Audrey Chabloz Prima e dopo gli interventi estetici, la ragazza racconta ai compagni di aver passato un brutto periodo a causa di questa sua ossessione.

Cominciano a emergere nuovi dettagli sui concorrenti che quest’anno fanno parte del Grande Fratello Nip. Abbiamo già scoperto che Ambra Lombardo è fidanzata diversamente da come si era fatto capire nel reality. Adesso stiamo parlando di Audrey Chabloz, la ragazza che è andata al Grande Ranch insieme a Daniele ed Erica.

La concorrente in questione ha un passato non proprio bello a causa della sua ricerca di perfezione. Da sempre ha infatti voluto fare la modella ed entrare nel mondo dello spettacolo, proprio per questo ha seguito stringenti regimi alimentari che l’hanno portata a stare male. Più che migliorare la sua situazione l’ha peggiorata e alla fine Audrey ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica. Dobbiamo dire che il cambiamento è davvero notevole. Qui alcune foto che stanno facendo il giro del web dove si vede lei prima e dopo gli interventi.

Contavo le calorie tutti i giorni e non dovevo superare le 600 calorie. In più andavo in palestra solo per perder chili. Finché non ho perso tantissimo grasso nella zona del sedere e mi vedevo scavata, quindi ho continuato a mangiare pochissimo. Vedendomi così mostruosa, una mia amica mi ha detto di quest’operazione per rimpolpare quella zona. Io presa da questa follia ho iniziato a mangiare di più, ma vomitavo, ero diventata bulimica.

Adesso Audrey è pentita per ciò che ha fatto e rivela che quel brutto episodio gli ha lasciato delle cicatrici. La ragazza, infatti, è molto provata a parlare di questa storia con i suoi coinquilini. Per concludere vi invitiamo come sempre a votare al nostro sondaggio della settimana scegliendo chi volete eliminare tra i due nominati. (video sotto)

Video

Lettore video di: Mediaset (Informativa sulla privacy)

