Riccardo Fogli a Domenica In:”All’isola ho fatto soffrire mia moglie”

Condividi Stumble Condividi Pin Condivisioni 0

Riccardo Fogli a Domenica In parla della sua carriera con l’accenno all’isola dei famosi e a quello che è successo sul presunto tradimento della moglie.

Riccardo Fogli ritorna nei salotti televisivi ma stavolta non è solo in quanto ad accompagnarlo c’è anche la moglie Karin Trentini. L’ospitata di Mara Venier non era tuttavia rivolta ad alzare polemiche ne su quello che è accaduto ne sulla trasmissione televisiva di cui il cantante è stato partecipe. La discussione si è incentrata infatti sulla carriera dell’ex cantante dei Pooh ma un riferimento a quanto accaduto nel gioco dei naufraghi non poteva mancare.

Dopo essere stato a Verissimo rispondendo a tono a Marina La Rosa che lo accusava, Riccardo è approdato in Rai nel salotto di Mara Venier e stavolta è apparso al pubblico più sereno. Per quanto riguarda l’isola dei famosi, Riccardo Fogli porta un po’ di rabbia per aver fatto soffrire la moglie, ecco cosa rivela l’ex naufrago:

L’Isola è stata meravigliosa, io sono un avventuriero . So che mentre ero a L’Isola dei famosi l’ho fatta soffrire.

E’ proprio questo il momento in cui Mara chiama Karin Trentini che viene accolta sotto le note di Io e te nel mondo e nell’anima cantata proprio da Riccardo. Anche lei apre una piccola parentesi che viene subito chiusa:

Sono stata in silenzio per tutto il tempo, mi sono stretta a mia figlia e ho sofferto soprattutto per lei e per Riccardo. Ho deciso di parlarne solo in studio qui perché ti apprezzo per il lavoro che fai.

E alla fine per proclamare il loro amore sono usciti dallo studio mano nella mano.

COMMENTA ARTICOLO