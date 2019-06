Anticipazioni Nona puntata Grande Fratello 16: Stasera Semifinale, tutti i finalisti

Condividi Stumble Condividi Pin Condivisioni 0

Anticipazioni Nona puntata Grande Fratello 16, si tratta della semifinale e quindi della penultima puntata, oggi scopriremo 3 finalisti.

Siamo arrivati quasi al termine di questa sedicesima edizione del Grande Fratello Nip. Non sono mancate di certo alcune critiche anche se gli ascolti, soprattutto nelle ultime puntate, sono saliti. I concorrenti vengono descritti dal pubblico social come vogliosi di apparire davanti alle telecamere e quindi non pienamente se stessi. Questo causato forse dalla loro “mezza” popolarità che cercano di affermare. A ogni modo non siamo qui per parlare dei commenti sui social ma per dare le anticipazioni di quella che sarà la nona e penultima puntata del famoso reality.

Elezione dei finalisti

Gran parte della puntata sarà dedicata all’elezione dei finalisti che molto probabilmente non saranno tutti, nel senso che l’ultimo verrà eletto direttamente nella finale. Questo significa che i nomi dei finalisti che verranno svelati nella puntata di stasera saranno 3 che si aggiungeranno a quello di Gennaro, già in finale dalla scorsa settimana.

Francesca De Andrè gelosa di Gennaro, causa Taylor Mega

Un altro argomento, ormai immancabile nelle ultime puntate, riguarda Francesca De Andrè. Quest’oggi vedremo gli accesi scontri che ci sono stati durante la settimana e le gelosie della ragazza anche se sappiamo già che negherà tutto. Ricordiamo che i due si sono scontrati quando Gennaro è rimasto legato al polso con Taylor e quando la gieffina ha lanciato una chiara frecciatina al compagno di gioco per le attenzioni date alla bionda influencer. Quest’ultima, per la gioia di Francesca, dovrà abbandonare la casa questa sera… ma chissà se non ci sarà qualche sorpresa.

Possibili anticipazioni della nona puntata

Visto che la scorsa volta non è stato possibile, stavolta nella casa potrebbe entrare Ambra Lombardo che ha lasciato il lavoro per dedicarsi al mondo dello spettacolo aspettando ancora kikò fuori dalla casa. Si potrebbe anche parlare di Enrico e del suo corteggiamento riservato a Taylor Mega.

Eliminato della serata

Secondo il nostro sondaggio della settimana al quale potete rilasciare ancora una vostra opinione, ad avere la peggio stasera sarà Kikò che sembra effettivamente il meno amato tra i 3 nominati.

