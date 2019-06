Chi doveva vincere il Grande Fratello 16, Partecipa al Mega Sondaggio sul Vincitore

Condividi Stumble Condividi Pin Condivisioni 0

Chi doveva vincere il Grande Fratello 16, andiamo a vedere se il pubblico è rimasto veramente contento della classificazione finale.

Il Grande Fratello è oramai finito e abiamo conosciuto già i risultati e la vincitrice Martina Nasoni. Come di consueto però è opportuno e divertente creare un mega sondaggio nel quale ognuno può dare una propria opinione su chi voleva che vincesse questa edizione. In esso si trovano tutti i concorrenti dal primo all’ultimo eccetto Jessica Mazzoli che è dovuta uscire a causa di problemi di salute e quindi in ogni caso non avrebbe potuto arrivare alla finale.

Grande Fratello terminato, si aspetta Temptation Island

E se il Grande Fratello si è ormai concluso, adesso il pubblico di canale 5 sta aspettando con molta impazienza il reality di Maria De Filippi condotto da Filippo Bisciglia. Sembrava oramai certo che iniziasse il 17 giugno ma, come vi avevamo anticipato, la data più probabile sembra il 24 dello stesso mese, ossia una settimana dopo. Attualmente si stanno facendo le registrazioni, Filippo ci ha comunicato di essere partito ma ci vuole del tempo per montare e mettere in piedi tutte le puntate, ricordiamo pure che i partecipanti devono passare ben 21 giorni nel villaggio della Sardegna. Adesso però basta divagare e torniamo all’argomento principale dell’articolo. Voi chi volevate vincitore tra tutti i concorrenti? Il sondaggio verrà chiuso durante la prossima settimana quando usciranno tutti i risultati.

Sondaggio

