Temptation Island 2019: Data ufficiale di inizio, Coppia si lascia nella prima puntata

Temptation Island 2019: Data ufficiale di inizio che coincide con il 24 giugno, sembra che una coppia ha già chiesto il falò di confronto e si è separata.

Tanta l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island come ogni anno condotto da Filippo Bisciglia. Da qualche giorno sono iniziate incessantemente le riprese del programma quando lo stesso conduttore ci ha avvisati della sua partenza per la Sardegna. Ormai possiamo dire che è ufficiale, Temptation island partirà dal 24 giugno e avrà una durata di 4 o 5 puntate. Sembra che anche quest’anno incollerà molti telespettatori davanti al piccolo schermo e i gossip si fanno già sentire.

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete, una delle sei coppie ha già chiesto il confronto ed è tornata a casa da single. Probabilmente questo accadrà quindi durante la prima puntata della famosa trasmissione televisiva. Ricordiamo che le coppie in gioco sono Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, David e Cristina. Solo questi ultimi due sono conosciuti dal pubblico televisivo poichè partecipanti a Uomini e Donne. Ma chi sarà stata la coppia che ha posto fine alla relazione? Questo resta solo un mistero che scopriremo durante la prima puntata.

La data ufficiale di inizio di Temptation Island

Diversamente da come si pensava, ossia per il 17 giugno, la data ufficiale è slittata di una settimana per favorire le riprese. Teoricamente quando andrà in onda la prima puntata, le registrazioni potrebbero ancora essere in atto ma sul finire. Detto questo non ci resta che aspettare la messa in onda.

