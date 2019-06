Temptation Island 6: Chi sono le 13 Tentatrici, nomi, età, Vita privata

Condividi Stumble Condividi Pin Condivisioni 0

Temptation Island 6: Chi sono le 13 Tentatrici, conosciamole meglio singolarmente e scopriamo qualcosa in più su di loro.

Temptation island è iniziato da poco ma ha già incuriosito gran parte del pubblico televisivo. Anche quest’anno, infatti, le coppie che formano il gioco hanno intenzione di godersi a pieno questa esperienza ma questo farà nascere delle dinamiche interessanti. Così ci ha assicurato Filippo Bisciglia rivelando che dovremo ancora vedere diversi colpi di scena che non ci aspettiamo. Forse un qualcosa di analogo a quanto successo nella versione vip dove nessuno poteva immaginare che Alessandra Sgolastra prendeva una sbandata per Andrea Cerioli.

In questo articolo tuttavia non ci concentreremo su questo ma sulle 13 tentatrici che risiedono nel villaggio dei fidanzati. Andiamo a scoprire chi sono.

Alessia Calierno

Abbastanza conosciuta nel mondo social, Alessia ha 33 anni ed è nata a Napoli sotto il segno dello scorpione. La moda è una sua passione tanto che ha due negozi di abbigliamento insieme al fratello. Gli amici la definiscono come “psicologa” perchè cerca sempre di capire ed esplorare a pieno le persone. La sua ultima storia risale a tre anni fa e Temptation potrebbe essere la giusta occasione per conoscere nuove persone.

Annalisa Torbilio

Si tratta di una modella per Hobby di 27 anni nata a Cosenza, naturalmente single. La ragazza si sta per laureare in Economia ma gli piace molto mettersi in gioco. Il suo sogno è quello di aprire un negozio di moda per placare la sua passione per la moda. Odia lo sport.

Cristina Rescigni

Una prorompente mora anche lei popolare sui social. Ha soli 22 anni ed è originaria di Palermo. Si definisce una ragazza testarda ma dolce, ha un lavoro abbastanza particolare che è quello del dj. Particolare perchè a causa del suo lavoro nei locali è stata sfortunata in amore. Appassionata di sport e viaggi ha avuto un flirt con Sebastian Gazzarrin, oggi inviato delle Iene.

Elena Cianni

Meno conosciuta delle precedenti, Elena ha cominciato subito a cercare lavoro dopo il diploma. Ha trovato una postazione come istruttrice di zumba e raggaeton. A causa di un infortunio, però, momentaneamente è ferma. Ha 31 anni e in passato ha avuto una storia particolare conclusa male a causa di un presunto tradimento.

Marianna Vertola

Nata a Napoli di 23 anni, Marianna continua i suoi studi universitari, mancano ancora pochi esami per la triennale. Ha sempre sognato tuttavia di apparire in tv e infatti conduce un programma per una rete locale. Ha due fratelli e ama molto gli animali.

Federica Lepanto

Ha 26 anni ed è conosciuta per aver partecipato e vinto la quattordicesima edizione del Grande Fratello con il triangolo amoroso composto da Lei, Lidia e Alessandro. Appassionata i medicina estetica, dopo il Grande Fratello si diletta come influencer anche se vorrebbe in qualche modo unire il suo mestiere con la sua passione.

Maddalena Vasselli

Si tratta di una 33enne madre di una figlia di 13 anni che ha avuto a 20 anni da un uomo con cui ormai ha chiuso tutti i rapporti. Si definisce dinamica e vive ad alta velocità.

Federica Mazza

Ha 24 anni e vive a Roma insieme alla mamma. Ha partecipato alla prima e alla quarta puntata di Ciao Darwin 8.

Noemi Malizia



Ha 22 anni ed è una studentessa di giurisprudenza. Si ritrova un carattere forte, la cui schiettezza a volte può essere scambiata per arroganza. Da diverso tempo non ha una relazione duratura.

Vanessa Cinelli

31enne romana che gestisce un B&B insieme alla sorella gemella da cui non si separa mai. Molte legata alla famiglia e crede nell’amore vero e nell’amicizia. Racconta che in trasmissione sarà sè stessa al 100% senza tenere in considerazione il fatto che gli uomini sono tutti fidanzati.

Sabina Bakanaci

Di origini albanesi, ha 23 anni e in passato ha partecipato a Miss Italia e Miss Mondo. Ha sempre cercato una sua indipendenza a quanto pare gli piace molto mangiare, soprattutto le lasagne.

Sonia Onelli

Appassionata molto di danza classica, Sonia ha 29 anni e si dedica a questa passione. La sua seconda casa è a New York.

Sara Tozzi

La più piccola, ha 21 anni e abita a modena dove lavora come barista. Il suo uomo ideale è fedele e dinamico.

