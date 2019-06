Pin Condividi Condividi 3 Condivisioni

Temptation Island Vip, Svelato chi lo potrebbe condurre e il suo nome potrà essere approvato da molti seguaci del programma che forse non se lo aspettavano.

In questi giorni va in onda la versione “Nip” di Temptation Island, quella con persone sconosciute che sta entusiasmando tanto i telespettatori. Come sempre al timone si trova Filippo Bisciglia che da anni ormai conduce il reality e si trova al centro dell’attenzione mediatica. Di recente ha infatti parlato della sua vita privata con Pamela Camassa svelando di aver pensato a un bambino. Diversa è invece la situazione per la versione Vip che lo scorso anno è stata condotta da Simona Ventura. Una conduzione che è piaciuta molto al pubblico ma la Ventura ha deciso di approdare sulla Rai e a causa di ciò quest’anno non ci sarà. Chi potrebbe prendere il suo posto allora?

Si era parlato in passato di Ilary Blasi che, dopo la rinuncia al Grande Fratello, sembrava non avere altri posti dove inserirsi. In realtà ci sbagliavamo. La moglie del calciatore sarà impegnata con Giochi Senza Frontiere che andrà in onda con molta probabilità nell’autunno. Anche per Alessia Marcuzzi sembra che sia stata confermata un’altra edizione dell’isola dei famosi sperando che non sfoci nuovamente nel flop.

In verità, stando alle ultime indiscrezioni, a condurre la nuova edizione di Temptation Island Vip potrebbe essere proprio Filippo Bisciglia. Una notizia che potrebbe anche rallegrare i seguaci del programma che ormai lo vedono come un conduttore perfetto per lo stile del reality. Insomma, sembra che quest’anno per Filippo la permanenza nel resort della Sardegna sarà doppia ammesso che non ci saranno altre variazioni.

