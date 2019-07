Cosa vedremo nella Terza puntata di Temptation Island 6: Nunzia cambia idea

Pin Condividi Condividi 1 Condivisioni

Cosa vedremo nella Terza puntata di Temptation Island 6, ecco in dettaglio le ultime informazioni sulla prossima puntata del reality dei sentimenti.

Anche ieri Temptation Island ha incollato milioni di telespettatori al piccolo schermo con una puntata che è stata decisamente coinvolgente. Le coppie stanno entrando nel vivo della trasmissione e in tutte ormai c’è qualcosa o qualcuno che non va. E’ il caso di Jessica che sta molto vicina ad Alessandro facendo addirittura i paragoni col suo fidanzato. Parliamo anche di Ilaria che sta vedendo il suo Massimo passare da una tentatrice all’altra: mentre prima era vicino a Federica Lepanto, adesso ha preferito approfondire la conoscenza con Elena. Anche tra Katia e Vittorio sono sorti dei dissidi ma lui farà qualcosa al riguardo.

Vittorio fa ingelosire Katia nella prossima puntata

Avendo capito che Katia non sta per nulla tenendo in considerazione il fidanzato nel villaggio della Sardegna, quest’ultimo risponde a suo modo. Un po’ di video che lo vedono vicino a una delle tentatrici metteranno alla prova la ragazza ma Vittorio lo farà apposta più che altro. Quale sarà la reazione di Katia nel vedere queste scene?

Nunzia ripensa ad Arcangelo

La coppia protagonista della seconda puntata è stata quella tra Nunzia e Arcangelo. Il video del bacio mentre Arcangelo pensava di non essere ripreso, ha fatto mettere una pietra sopra alla storia da parte della ragazza. I fan tra l’altro hanno sostenuto questa scelta ma non è finita qui. Nunzia, infatti, ha chiesto di poter incontrare nuovamente Arcangelo per un ennesimo confronto. Questo può solo voler dire che ci ha ripensato e magari perdonerà ancora il suo fidanzato.

Infine continuerà anche il triangolo tra Sabrina, Giulio e Nicola. La ragazza si è buttata tra le braccia del tentatore e la storia continuerà nella prossima puntata. Le dinamiche si infittiscono, staremo a vedere quali coppie riusciranno a uscire ancora insieme dopo il viaggio dei sentimenti. (video sotto)

