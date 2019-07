Gf16, Gianmarco Onestini parla di Francesca e su Ivana:”Il suo ex mi ha scritto”

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Gf16, Gianmarco Onestini parla di Francesca De Andrè e su Ivana Icardi rivelando di essere stato contattato dall’ex fidanzato una volta concluso il reality.

Gianmarco Onestini è uno dei personaggi che ha avuto un buon seguito anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Forse in parte questo successo è dovuto alla presunta storia con Erica Piamonte anche se in realtà adesso sappiamo che tra i due non c’è assolutamente nulla. A ogni modo il fratello del tronista Luca Onestini si è raccontato sul settimanale Spy dove ha parlato appunto della sua esperienza e dei compagni di gioco che lo hanno accompagnato. Il discorso, quasi per scontato, ricade anche su Francesca De Andrè, persona per la quale non nutre grandissima stima.

Gianmarco Onestini parla del rapporto con il Fratello Luca

Per prima cosa Gianmarco mette al primo posto suo fratello. Sappiamo bene che tra loro c’è un rapporto veramente speciale e lo hanno dimostrato anche al Grande Fratello. Luca lo ha difeso in diverse occasioni e, vedendo che la produzione non lo invitava, ha deciso di recarsi fuori dalle mura di Cinecittà per poter supportare il fratello.

Quando Luca è venuto col megafono mi è crollato un po’ il mondo addosso. Sentire la sua voce, era tanto che non ci sentivamo, è stato bellissimo. Ma non poterlo abbracciare né vedere mi aveva buttato nello sconforto. Sessantotto giorni sono tanti. Però è stato un gesto che mi ha dato la forza di arrivare alla fine del mio percorso.

Un gesto molto gradito da Gianmarco che voleva incontrare qualcuno dei suoi familiari, cosa che , a 70 giorni dall’ingresso, non era ancora successa.

Per quanto riguarda Francesca De Andrè e Ivana Icardi

Gianmarco parla principalmente di due personaggi che comunque lo hanno reso protagonista di alcune discussioni. Si tratta di Francesca De Andrè con la quale ha avuto un discorso scaturito fuori con il gioco delle carte. Gianmarco in maniera del tutto pacata ha detto quello che pensava della compagna di gioco e nulla di positivo.

Quando c’è stato il gioco dei bigliettini sono stato l’unico a dire cosa pensavo a Francesca: c’era modo e modo di dire le cose senza dover essere aggressivi. Non si poteva mai criticarla perché si infiammava [..] Sono anche stato l’unico a dirle in faccia che giudica le persone senza farsi prima un esame di coscienza.

Mentre per quanto riguarda la sua vita sentimentale dichiara di non provare nulla per nessuno ma svela un aneddoto su Ivana Icardi:

Non l’ho mai più sentita. Mentre il suo ex mi ha scritto appena uscito dalla Casa per farmi i complimenti.

