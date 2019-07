Gf16, Kikò e Ambra rivelano:”Abbiamo ricevuto proposte in programmi tv”

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Gf16, Kikò e Ambra rivelano di aver ricevuto delle proposte in programmi televisivi dopo la fine del Grande Fratello Nip. Ecco le ultime novità.

Il Grande Fratello è finito e di consolidate sono rimaste solo due coppie nonostante i gossip che hanno invaso altri personaggi. Una di queste è formata dall’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli e dalla professoressa siciliana Ambra Lombardo. Entrambi gli ex gieffini sono molto presenti in giornali e riviste e fino a poco tempo fa abbiamo scoperto che Ambra ha ricevuto delle violenze psicologiche e fisiche da parte di un suo ex compagno che nonostante tutto non voleva lasciare. Tralasciando questa situazione della quale avevamo parlato abbondantemente nel precedente articolo, soffermiamoci sulla loro carriera.

Ora che i due sono insieme è probabile che qualche programma televisivo li chiami e così infatti è stato. A rivelarlo è lo stesso Kikò al settimanale Sono. Non si sa ancora di cosa si tratta in quanto i contratti non sono chiusi e quindi ci potrebbe essere ancora la possibilità che non vengano presi. Tuttavia i presupposti ci sono:

Sì, ci hanno proposto un programma tv insieme ma finché non arrivano chiusure reali non dico nulla. Per ora, comunque, visto che amo il mio lavoro, sto facendo di tutto per tornare a “sforbiciare”: è questa la mia vita, quella che voglio, anche se le proposte televisive che ho ricevuto sono diverse.

Kikò riprende il suo lavoro, Ambra lo lascia

Mentre Kikò Nalli ha ripreso il suo lavoro di hair stylist, la bella professoressa siciliana ha deciso di chiudere almeno momentaneamente con la scuola e dedicarsi al mondo dello spettacolo come d’altronde in passato aveva fatto riscuotendo un discreto successo. Kikò dalla sua parte appoggia tutte le scelte della ragazza:

L’appoggerò in qualsiasi forma, di certo non le metterò il bastone tra le ruote, anzi, se posso aiutarla… Lei ha ottime opportunità e proposte anche nel mondo della moda.

Adesso resta il punto interrogativo, quale sarà il programma che li vedrà protagonisti? Le ipotesi sono sostanzialmente due, o Temptation island Vip oppure Pechino Express.

