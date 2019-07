Temptation Island 6: Le parole di David e Cristina dopo il falò, Video inedito

Pin Condividi Condividi 6 Condivisioni

Temptation Island 6: Le parole di David e Cristina dopo il falò di confronto che li ha potati a restare insieme, uniti e rafforzare il loro rapporto.

Come anticipato in precedenza, nella quarta puntata abbiamo assistito a ben due confronti: quello già noto tra Andrea e Jessica e quello tra David e Cristina, la coppia proveniente da Uomini e Donne. Come è successo nel caso dei primi due, ossia Andrea che ha parlato dopo il falò rivelando la sua delusione per gli atteggiamenti della fidanzata e di Jessica che ha comunque confermato che ormai tra i due non poteva più andare, spunta un ennesimo video inedito.

Prima di arrivare al sodo ricordiamo brevemente che il falò di confronto tra i due è stato molto complesso e stava andando completamente per il verso sbagliato. E’ stato David alla fine con le sue parole a far riflettere la donna e alla in conclusione i due sono usciti insieme dal viaggio dei sentimenti.

Le parole di David e Cristina dopo il falò di confronto

Non appena concluso il falò di confronto stato chiesto da David, i due hanno parlato di questa avventura e dei loro sentimenti. David rivela:

Sono soddisfatto, manterrò le promesse che ho fatto. Questo è quello che ho sempre desiderato dall’inizio, cioè che sarei entrato qua semplicemente per rafforzare il nostro rapporto. Io non ho mai pensato che potesse finire tra noi.

Mentre Cristina:

Mi sono basata sui nostri momenti belli, belli e molti intensi. Per come sono intense le nostre discussioni sono intensi anche quei momenti. Mi faccio forza anche su quelli. Se mantiene le promesse potremmo stare insieme benissimo.

Quest’ultima, oltre al rapporto con il fidanzato, ha parlato anche dell’esperienza in generale vissuta nel villaggio della Sardegna:

Un’esperienza fantastica, molto intensa in cui ho provato emozioni fortissime e in cui ho riscoperto quali sono davvero le cose e i valori importanti, quanto è necessario stare bene con una persona, amarla, rispettarla. Ho bisogno comunque che quella serenità che ho ritrovato lì dentro la possa continuare ad avere nella mia vita con la persona che amo.

