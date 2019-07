Temptation Island: Ilaria e Massimo sono tornati insieme? Il gossip

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Temptation Island: Ilaria e Massimo sono tornati insieme? Alcune segnalazioni affermano che i due sono stati visti insieme e vicini. Ecco le ultime.

La storia tra Ilaria e Massimo sta prendendo una piega del tutto sbagliata nel programma basato sui sentimenti. Massimo in particolare si è lasciato andare fin troppo con ben due ragazze, in un primo luogo con Federica Lepanto e poi con Elena. Proprio con quest’ultima però sembra che il ragazzo abbia legato fin troppo e non si è nemmeno capito se sono arrivati addirittura al bacio. Ovviamente questo ha fatto saltare in aria la fidanzata Ilaria che ha deciso di non chiedere il falò di confronto immediato ma rispondere a modo suo lasciandosi andare di più con il single Javier per il quale ha cominciato a nutrire un certo interesse.

Questo ha mandato pure su tutte le furie il ragazzo che, preso da un momento di rabbia, ha scaraventato sedie a terra pur non distaccandosi dalla single Elena. Alcune segnalazioni arrivate ad altrettante pagine di Gossip sui social, rivelano che in realtà i due stanno ancora insieme o, per meglio dire, sono stati avvitati insieme. Purtroppo non abbiamo foto e nessuna certezza in merito a queste segnalazioni, in verità sono in molti quelli che pensano che i due usciranno separati dal resort della Sardegna.

Le ipotesi che possiamo fare a questo punto sono due. La prima e che Massimo, vedendo gli avvicinamenti piuttosto pericolosi tra la fidanzata e Javier, ha deciso di distaccarsi da Elena. La seconda che, come detto nelle anticipazioni della prossima puntata, la fidanzata che ha deciso di non partecipare al week end da sogno è proprio Ilaria, mutando così il proseguimento delle vicende.

In realtà sembra che quest’ultima sia Katia e che Ilaria e Massimo continueranno le loro “relazioni”. Saranno vere queste indiscrezioni? Dovremo aspettare ancora le prossime puntate per scoprirlo. (video sotto)

Video

