Temptation Island 6: Vittorio dure affermazioni per Katia e sulla single Vanessa…

Temptation Island 6: Vittorio dure affermazioni per Katia, la fidanzata fotonica che ha deciso di lasciare durante il falò di confronto finale. La relazione con Vanessa continua.

Ora che Temptation Island si è concluso si parla ancora molto dei partecipanti. In particolare di quelli che hanno avuto una forte discussione da parte del pubblico mentre andavano in onda le puntate. Una di queste, che ha incuriosito molto i telespettatori, è quella composta da Katia Fanelli e Vittorio Collina. Una storia che si è letteralmente ribaltata durante il corso dei ventuno giorni di permanenza nel resort della Sardegna. Come abbiamo visto nello speciale di Martedì, Vittorio e Katia non sono tornati più insieme e la relazione tra lui e la tentatrice Vanessa continua al di fuori dei riflettori.

Oggi, Vittorio, parla al settimanale Uomini e Donne Magazine e dice la sua su quanto accaduto nei ventuno giorni. Partiamo subito col dire che il ragazzo ha trovato finalmente una felicità interiore che non percepiva da un po’ di tempo. A spingerlo a partecipare al viaggio dei sentimenti è stata la fotonica ragazza mentre lui si diceva convinto dei suoi sentimenti. Alla fine però lo stesso Vittorio ha riconosciuto che forse questo viaggio occorreva più a lui. Durante i 21 giorni ha infatti capito molte cose e la permanenza lo ha cambiato di molto. In primis ha compreso che Katia non era affatto la persona giusta per lui e oggi, senza troppi giri di parole, ammette:

il mio cuore ha smesso di battere per lei.

Katia non ha fatto nulla perchè i tentatori non si sono avvicinati a lei

Dure affermazioni da parte di Vittorio che crede ancora nel fatto che Katia non è andata oltre per il semplice fatto che i tentatori non gliel’hanno permesso.

Non avrei mai potuto pensare che sarebbe arrivata a screditarmi e a mancarmi di rispetto in quel modo. E poi penso che non abbia fatto nulla di più solo perché il single Giovanni si è dimostrato disinteressato, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere.

Inoltre anche il falò i confronto finale non è piaciuto al ragazzo ed è stata la ciliegina sulla torta:

Durante il falò di confronto mi aspettavo delle scuse sincere da parte sua, credevo avrebbe fatto di tutto per provare a farmi cambiare idea. Non mi sarei mai aspettato che provasse a farmi passare come il carnefice della situazione, facendo leva sul mio avvicinamento alla single Vanessa.

Come se non bastasse Vittorio rivela pure che anche la sua famiglia è rimasta molto delusa dal comportamento della ragazza fotonica e hanno accolto felicemente le sue decisioni. La storia con Vanessa continua ancora e il ragazzo non nega che a volte ha voglia di vederla così prende la sua auto e si dirige verso Roma.

