Temptation Island: Vittorio insieme a Vanessa a Roma, le prove (per errore)

Temptation Island: Vittorio insieme a Vanessa a Roma, il ragazzo conferma per errore che la frequentazione con la tentatrice continua a gonfie vele. Ecco i dettagli.

La storia tra Katia e Vittorio è stata una delle più seguite del viaggio dei sentimenti. Tutto si è ribaltato durante il corso dei ventuno giorni e alla fine è stato Vittorio, colui che pensava di avere certezze nel rapporto, a chiudere definitivamente la storia. Per lui tuttavia è cominciata un’altra vita a fianco della tentatrice Vanessa. I due si vedono spesso e non sappiamo se addirittura passano pure più di un giorno insieme forse sotto lo stesso tetto.

Di sicuro la frequentazione continua tutt’oggi e Vittorio scende da Rimini a Roma per poter incontrare Vanessa. Se Katia non crede in questa storia tanto da dire che riceverà un due di picchè, Vittorio continua il suo percorso e anche nella sua intervista non ha negato il rapporto speciale con Vanessa. Abbiamo tuttavia delle prove che i due sono stati insieme e sotto lo stesso tetto. Inoltre Vittorio ha fatto un tatuaggio che è diventato virale e che mostra le coordinate del resort della Sardegna. Un’esperienza che gli ha cambiato la vita e per questo immortalata in questo modo molto trash.

Sta proprio in questa foto la prova che stiamo cercando, guardate:

E adesso la foto di Vanessa:

Non vi sembra per caso lo stesso posto? La differenza è che i due hanno pubblicato queste foto a distanza di un giorno. Prima Vanessa, poi Vittorio. Se sono state fatte sul momento e postate vorrebbe dire che hanno passato la notte insieme? Purtroppo non sappiamo di più.

