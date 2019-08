Gf16, Francesca De Andrè impassibile con il padre:”Scenette Mediatiche”

Pin Condividi Condividi 17 Condivisioni

Gf16, Francesca De Andrè impassibile con il padre anche dopo che la sorella Fabrizia ha cercato di farli avvicinare. Ecco le sue ultime dichiarazioni al riguardo.

Torniamo a parlare di Francesca De Andrè e del rapporto del padre che non è stato delle migliori ma che l’ha portata ad avere successo nel mondo dello spettacolo. Un po’ così senza peli sulla lingua perchè non si può mettere in dubbio il fatto che buona parte della fama della ragazza che l’ha portata al Grande Fratello è dovuta appunto a tutta questa storia complicata con il padre. A ogni modo stiamo per riparlarne dopo che quest’ultimo, Cristiano, ha lanciato quel famoso invito alle figlie in Sardegna per buttare via tutti i rancori. Avevamo già parlato in passato della decisione di Francesca di non accettare questo invito ma nel corso delle settimane si sono mosse altre dinamiche.

In particolare, come sempre avevamo detto in questo blog, la sorella di Francesca, Fabrizia, ha parlato dicendo di voler tentare di avvicinare la sorella al padre. Ecco che, dopo queste affermazioni, arriva un’ulteriore risposta della ex gieffina che resta impassibile della sua decisione considerano ancora una volta quella del padre una mossa mediatica per attrarre l’attenzione su di sè. Ecco cosa ha rivelato dunque Francesca al settimanale Vero:

Mio padre non mi ha contattata personalmente. Sono scenette che fa per accaparrarsi la parte mediatica. Non mi ha mai cercata davvero. Le mie sorelle in vacanza con lui? Lo fanno sempre. Tornano da lui e poi ci litigano di nuovo. Io ho una visione più chiara di come stanno le cose. Quello che ha fatto non lo cancella nessuno, non sarà una vacanza in Sardegna a sanare le cose.

Il rapporto con la sorella Fabrizia, nonostante lei ha deciso di incontrare il padre, resta sempre delle migliori anche con delle scelte non condivise. Sembra proprio che tra Francesca e Cristiano la pace è molto lontana anche perchè la ragazza non ne vuole sapere proprio nulla.

COMMENTA ARTICOLO