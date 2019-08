Temptation Island 6: Jessica svela un particolare inedito su Andrea:”Ci sentiamo”

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Temptation Island 6: Jessica svela un particolare inedito su Andrea dopo la conclusione del reality basato sui sentimenti. Ecco le ultime novità.

Torniamo a parlare di Temptation Island e più precisamente di Jessica e Andrea. Una storia che ha incuriosito tantissimi telespettatori e un matrimonio programmato finito così, come abbiamo visto tutti nel viaggio dei sentimenti. Ad oggi le cose non sono cambiate e questo lo precisiamo subito, però un particolare rivelato dalla ragazza non passa senza dubbio inosservato. Nonostante lei abbia deciso di uscire dal villaggio della Sardegna con il single Alessandro, sembra che la frequentazione fuori dal programma non sta dando i frutti desiderati. Come facciamo a saperlo? Semplice, Jessica si sente ancora con Andrea. Da ricordare pure che qualche settimana fa Alessandro era stato visto pure insieme a un’altra ragazza.

A dare questa informazione aggiuntiva è stata proprio la Battistello che sui suoi canali social ha risposto a una domanda diretta di uno dei suoi seguaci, ossia se si sente ancora con Andrea dopo quello che è successo. la sua risposta è stata abbastanza inaspettata:

Certo, abbiamo una figlia in comune.

Calma, calma, non rimanete a bocca aperta. Non hanno dei figli Andrea e Jessica, quel termine è usato per indicare il loro cane a cui vogliono veramente tanto bene. A parte questa parentesi, abbiamo dunque capito che i due si sentono ancora e di conseguenza sembra che non stia andando proprio per il verso giusto con Alessandro. Questo tuttavia non significa nemmeno un ritorno con Andrea e in particolare quest’ultimo, dopo tutto quello che ha visto, difficilmente andrà tra le braccia di Jessica. Forse avrà un altro posto dove andare: La poltrona di Uomini e Donne. Andrea, insieme a Katia, potrebbe essere chiamato al trono.

Jessica parla bene di Sabrina

Infine, per concludere in bellezza, citiamo un’altra curiosità tratta sempre dalle domande dei fan alla ragazza. Jessica ha parlato molto bene di Sabrina reputandola una brava donna e una brava madre.

Sei una persona stupenda che ho riscoperto soprattutto in questi giorni. E’ facile per le persone giudicare per poco che hanno visto in un programma dove comunque si mettono in gioco dinamiche di coppia. [..] Sfido a trovare tante altre donne così.

Tra di loro è nata una forte amicizia ma sappiamo che in realtà queste parole sono più rivolte a cercare di placare le critiche che Sabrina, fidanzata di Nicola, continua a ricevere dopo la fine del reality.

