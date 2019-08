Luca e Ivana Costretti a Separarsi, le parole commuovono i fan

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Luca e Ivana Costretti a Separarsi a causa di motivi di lavoro e famiglia, i post pubblicati fanno commuovere i fan più attivi ma presto torneranno insieme.

Come dimenticarsi di Luca Onestini e Ivana Mrazova? I due sono una coppia da ormai 3 anni e il loro amore continua come se fosse il primo giorno. A dimostrarlo sono tutti i post che i due sono soliti pubblicare sui social dove dimostrano pienamente che il loro amore è vero e puro. Ivana e Luca si sono conosciuti al Grande Fratello Vip nell’edizione del 2017. Il loro amore è iniziato in segreto e non all’interno della casa ma una volta fuori. Tutto questo ha fatto vedere bene fin da subito questa relazione agli occhi del pubblico. A vole infatti può capitare che alcuni concorrenti del Grande Fratello inizino una storia all’interno delle mura della casa solo per visibilità o per stare più a lungo in gioco.

Loro fin da subito hanno conquistato il pubblico televisivo e sono veramente una coppia molto amata dai fan. Purtroppo a causa del lavoro e del fatto che la famiglia della modella vive in Cecoslovacchia, la ragazza è solita partire per un paio di settimane. Quest’anno ha potuto godersi di più la famiglia visto che la madre e la sorella sono state nel nostro paese. Ivana e Luca si sono poi concessi una vacanza in Sardegna ma adesso per lei è momento di partire. Nulla di così longevo visto che mancherà soltanto per due settimane. Anche questi quattordici giorni tuttavia sembrano un eterno per i due, Luca quindi scrive un post su instagram che è piaciuto molto ai fan.

Un bacio che mi porterò dietro per due settimane, come l’ultimo respiro profondo prima di una lunga immersione… #MissYou

(foto sotto)

Foto

