Selvaggia Roma e Luca Muccichini si sono lasciati, la Confessione

Selvaggia Roma e Luca Muccichini si sono lasciati, a rivelarlo lei stessa in un commento senza tanti giri di parole. Ecco le ultime novità.

Sembra che la storia tra Selvaggia Roma e Luca Muccichini sia arrivata all’ultimo dei suoi giorni visto il commento che la ragazza ha lasciato in risposta a un fan. Conosciamo Selvaggia da Temptation Island quando è approdata al villaggio della Sardegna insieme a Francesco Chiofalo che poi ha deciso di lasciare visti i suoi atteggiamenti con le single. Da allora Selvaggia ha affrontato una nuova vita e ha conosciuto Luca Muccichini. Anche Francesco dalla sua parte ha ritrovato l’amore con Antonella Fiordelisi. Il giovane ci ha tenuto sulle spine non negando mai la partecipazione ha Temptation Island fino all’ultimo giorno quando sono state presentate le 6 coppie e lui non c’è. Ottima mossa per ottenere visibilità direbbe qualcuno.

A ogni modo torniamo all’argomento, nelle ultime ore Selvaggia ha pubblicato un commento che sarebbe una risposta a un fan che gli ha chiesto della relazione con Luca. Lei ha risposto con un netto “Si” aggiungendo le seguenti parole:

Purtroppo l’orgoglio è una brutta cosa e sicuramente non c’era amore. Perciò ho preso la scelta di andarmene e non mi sono sbagliata. Non è tornato.

A queste parole si sono sopraggiunte quelle di Luca che ha tuonato contro l’ormai ex compagna:

Una che ha imparato ad amare grazie a me dice che non era amore. Ma di che cosa parliamo? Forse non pensa che, se non l’amavo più, è grazie a tutte le ca***te che ha fatto e detto.

E poi Selvaggia ha proseguito:

Ti ho lasciato io perché purtroppo tenermi sul divano e non dimostrarmi amore poi porta a discussioni e litigi. Criticavi tanto chi sai tu e hai dovuto sparlare male di me sui social. Quanti anni hai?

Sembra comunque che i motivi della rottura riguardano anche la sfera personale e per noi dunque non sarà semplice comprenderli.

