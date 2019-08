Temptation Island Vip, Taylor Mega contro Er Faina:”Discrimina le Donne”

Continuano ancora le polemiche sul cast e più precisamente su uno dei concorrenti. Come vi abbiamo spiegato bene in precedenza, i personaggi del reality dei sentimenti sono stati polemizzati perchè non reputati famosi e di interesse per il programma. Uno in particolare non è piaciuto molto agli occhi del pubblico che ha espresso la propria opinione sul web. Oltre ai telespettatori, alle critiche si stanno aggiungendo anche dei volti noti della tv e dei social. Abbiamo parlato infatti di Tina Cipollari che ha lanciato esilaranti frecciatine contro Er Faina, che a sua volta l’aveva insultata tempo fa.

Adesso è Taylor Mega a parlare ma anche lei esprime palesemente il suo dissesto nei confronti dell’entrata di questo concorrente nel resort della Sardegna. Così la ragazza si è esposta sui suoi canali social:

Non ho mai voluto affrontare questo tema per non fare pubblicità ad una persona che deve i suoi follower solo ed esclusivamente al fatto che lui sfotte, prende per il culo, insulta altre persone. Secondo me questa è una persona che non merita nemmeno le mie attenzioni, però, visto che stiamo trattando un tema molto delicato, ovvero la violenza sulle donne, vorrei semplicemente dire che non trovo per niente giusto far andare in televisione una persona che continua a discriminare le donne e non può dire che non lo fa, perché lo fa continuamente.