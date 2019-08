Elena Morali sul provino di Temptation Island Vip:”Si sono dimenticati…”

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Elena Morali sul provino di Temptation Island si espone e rivela qualcosa che non è stato detto riguardo al suo compagno Scintilla. Ecco le sue parole.

In questo periodo si parla molto di Temptation Island è stando alle ultime voci che sono trapelate in giro proprio in questi giorni i concorrenti che ormai abbiamo scoperto, andranno in Sardegna per le registrazioni del programma dei sentimenti. Ieri avevamo anche parlato di alcune coppie che, seppur hanno fatto il provino, sono state escluse dalla produzione. Tra i nomi è saltato fuori pure quello di Elena Morali insieme a Scintilla, il famoso comico di Colorado. Tuttavia la modella non ha gradito del tutto queste parole e nelle ultime ore si esposta sull’argomento nei suoi canali social.

Si sono solo dimenticati di dire che Scintilla non ha mai voluto accettare perché non vuole fare reality. Strano che magicamente la cosa più importante vanno ad ometterla.

Diciamo subito, in seguito a queste parole, che non capiamo bene il loro senso. Se i due effettivamente hanno deciso di fare il provino e quindi sono stati esclusi dalla produzione, vuol dire che loro volevano partecipare. Quindi le parole di Elena Morali, a detta di molti fan che non le hanno capite nemmeno, sono insensate a meno che i due hanno rifiutato la proposta e quindi non hanno fatto il provino. Non sappiamo effettivamente come sono andate le cose ma probabilmente sarà la stessa ragazza a esporsi nuovamente sull’argomento o sarà qualcuno dei suoi fan a chiederglielo direttamente. Il settimanale Spy è stato chiaro:

Sono stati provinati Alex Belli con la compagna Delia Duran, la bella Elena Morali con il comico di Colorado Scintilla e Corinne Clery e il suo toyboy. Gli altri restano segreti.

Alex Belli e Delia Duran smentiscono

Anche Alex Belli e la compagna sono messi tra i nomi dei personaggi “esclusi” ma loro hanno smentito tutto al settimanale Nuovo Tv chiarendo di no essere stati mai contattati dalla produzione.

Delia e io non siamo mai stati scelti per partecipare allo show, pertanto non possiamo nemmeno esserne stati esclusi. Sono tutte grandissime fake news.

Quale sarà dunque la verità?

COMMENTA ARTICOLO