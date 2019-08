Pin Condividi Condividi 18 Condivisioni

Temptation Island Vip: Anna Pettinelli risponde alle critiche che si sono mosse su di lei dopo che sono saltate fuori le 6 coppie ufficiali del reality.

Questa nuova edizione di Temptation Island sta partendo già in modo molto movimentato e non sappiamo bene se è un pregio o un difetto. Sta di fatto che da quando sono spuntate fuori le 6 coppie ufficiali che parteciperanno al reality, non si fa altro che parlare di loro. Nel corso di questi giorni, infatti, si sono mosse diverse critiche contro i concorrenti che sono stati definiti poco famosi per partecipare a un programma “Vip”. In secondo luogo sono sorte delle accuse contro Damiano er Faina, un altro partecipante divenuto noto sul mondo del web per aver criticato dei personaggi dello spettacolo.

Proprio per questi motivi molti non approvano la sua presenza nel villaggio della Sardegna. Sull’argomento si sono esposte inoltre anche delle persone note al mondo dello spettacolo come Tina Cipollari o Taylor Mega.

Tuttavia ad aver ricevuto pure qualche piccola critica sui social è un’altra partecipante. Si tratta di Anna Pettinelli, la conduttrice di una nota radio che ha deciso di affrontare il viaggio dei sentimenti insieme al fidanzato molto più piccolo di lei. In particolare la donna è accusata di essere troppo grande per partecipare ancora a questi programmi televisivi. In passato inoltre ha esternato alcune parole sulla figlia che ora sembrano essere un po’ incoerenti visto che è lei a partecipare a uno di questi programmi.

Così alcuni sono rimasti un po’ delusi di questa scelta mentre altri dicono che i soldi fanno cambiare subito idea. Sotto due esempi dei commenti di cui stiamo parlando. Intanto il viaggio dei sentimenti si può dire che è già iniziato visto che le coppie proprio oggi dovevano partire per la Sardegna e iniziare le registrazioni del programma. (foto sotto)

