Temptation Island Vip 2: Spuntano i nomi di due possibili tentatori, ecco chi sono

Pin Condividi Condividi 9 Condivisioni

Temptation Island Vip 2: Spuntano i nomi di due possibili tentatori che potranno prendere parte al reality. Sebbene conosciamo le coppie ancora non i single.

La nuova edizione di Temptation Island sta facendo parlare molto di sè a causa del cast formato dalle sei coppie che prenderanno parte al viaggio dei sentimenti. Forse ci siamo tanto soffermati su queste coppie e sugli scontri che ne sono venuti fuori da scordare che già i partecipanti sono partiti per la Sardegna e hanno iniziato le registrazioni. Nonostante tutto ciò, ancora non sappiamo nemmeno un nome di tentatori o tentatrici che sono approdati nel villaggio.

Fino a qualche giorno fa si era parlato di un ex gieffino che però ha rifiutato l’offerta di partecipare e poi non sono trapelate altre informazioni fin ora. Da poco, infatti, sono saltati fuori due possibili nomi che potremo vedere nel viaggio dei sentimenti. Di chi si tratta? La prima è Cecilia Zagarrigo, una grande amica dell’ex corteggiatore Amedeo Venza. E’ stato proprio lui attraverso i social a farci intuire che la ragazza sarà una delle tredici tentatrici nel villaggio dei fidanzati.

Una persona eccezionale, una ventata di gioia e positività.. una carissima amica! Sull’isola di Temptation Island arriva una tentatrice d’eccezione: Cecilia Zagarrigo.

Antonio Moriconi possibile tentatore

Un altro personaggio che potrebbe anche incuriosire i seguaci di Uomini e Donne è Antonio Moriconi. Su di lui però non abbiamo tante certezze come per la prima. Sappiamo solo che, adesso che sono iniziate le registrazioni, il ragazzo è sparito sui social e questo ci induce a pensare che possa essere partito per la Sardegna. Molto probabilmente in settimana o nella prossima scopriremo altri nomi, noi come sempre rimarremo aggiornati.

COMMENTA ARTICOLO