Pin Condividi Condividi 3 Condivisioni

Silvia Toffanin spiega perchè ha rifiutato di condurre Temptation Island Vip 2 e amici Vip, la conduttrice di Verissimo lusingata per le proposte ricevute.

Chi se lo aspettava? Sembra proprio che invece di Alessia Marcuzzi al timone della prossima edizione di Temptation Island Vip ci doveva essere Silvia Toffanin, la simpatica conduttrice della trasmissione pomeridiana domenicale Verissimo. Non solo, la compagna di Pier Silvio Berlusconi avrebbe ricevuto anche l’invito da parte di Maria De Filippi a condurre Amici Vip, la prima edizione con personaggi già visti all’interno del talent classico o comunque in tv.

Diciamo che effettivamente sono state due grandi proposte per la conduttrice che però ha preferito rifiutare l’invito. Il posto a Temptation Island Vip sappiamo quindi che è stato riservato ad Alessia Marcuzzi mentre quello di Amici Vip resta ancora nel dubbio. Si è parlato della presenza di Michelle Hunziker ma possiamo rivelarvi che in realtà potrebbe non essere lei al timone del programma. La conduttrice svizzera è infatti impegnata con Striscia La Notizia e altri progetti che ancora sono segreti.

Silvia Toffanin lusingata per le proposte ricevute

Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Silvia Toffanin ha raccontato dunque la sua emozione nel ricevere queste importanti proposte lavorative:

Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista.

Effettivamente dobbiamo dire che un po’ ce la vedevamo sotto le vesti di conduttrice del reality dei sentimenti. Il suo programma si basa appunto sulle interviste e Silvia lo ha presentato sempre nel migliore dei modi. La sua spontaneità che vediamo a Verissimo poteva essere senza dubbio un fattore importante durante i falò di confronto tra i 6 personaggi del cast di Temptation Island Vip. Per Alessia Marcuzzi, invece, è uno stile del tutto diverso, ma lei darà il meglio di sè stessa e vedremo cosa ne verrà fuori.

COMMENTA ARTICOLO