Temptation Island: Massimo e Sonia Onelli si sono fidanzati, l’annuncio nel dating show di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Ecco i dettagli.

Ieri è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne e, come sappiamo molto bene, nelle prime puntate ritroviamo sempre i partecipanti di Temptation Island. Anche quest’anno hanno fatto il suo ingresso ma stavolta ben due di quelli che rappresentavano i fidanzati nel reality, sono andati in studio non più da single. Il primoè molto intuitivo e si tratta di Vittorio Collina, anche se non ha proprio ammesso di stare insieme a Vanessa Cinelli, la situazione è molto evidente. Una lunga e acuta discussione con Katia che è rimasta male dal comportamento d Vittorio. Quello che forse meno ci aspettavamo è stato un aneddoto riguardante Massimo Colantoni.

Massimo Colantoni fidanzato con un’ex tentatrice

Il ragazzo era entrato nel villaggio dei sentimenti insieme alla fidanzata Ilaria Teolis ma alla fine il loro amore si è concluso. Massimo si è lasciato andare fin da subito con Federica Lepanto e poi con Elena ma durante l’estate ha avuto modo di conoscere anche altre persone. Dopo la delusione in amore, infatti, il ragazzo ha cominciato a uscire insieme ai suoi compagni di avventura e alcune tentatrici. Sembra che nella puntata abbia confessato di essersi fidanzato con la single Sonia Onelli che quindi non c’entra nulla con le due di prima. Non ci aspettavamo questo nuovo amore ma a quanto pare è proprio così e una conferma arriva anche dal post che la stessa Ilaria ha pubblicato poco dopo la puntata.

La ragazza in questione, durante il villaggio, si è avvicinata molto ad Arcangelo ma sembra che adesso i suoi interessi siano cambiati. Di recente si è parlato di lei anche per un fatto di cronaca visto che è stata vittima di stalking da un ragazzo che aveva conosciuto. Adesso che la notizia si sta diffondendo staremo a vedere se Massimo o Sonia prenderanno parola. (Post sotto)

Post

