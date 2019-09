Temptation Island Vip: Tina Cipollari ancora contro Er Faina, l’ultima frecciatina

Pin Condividi Condividi 15 Condivisioni

Temptation Island Vip: Tina Cipollari ancora contro Er Faina, la vamp di Uomini e Donne continua a postare dei post che vanno contro il ragazzo. Ecco le ultime.

Sappiamo già da tempo che Tina Cipollari non ha gradito per niente l’ingresso di Damiano Coccia, detto Er Faina, nel cast di Temptation Island Vip. Per ovvie ragioni la famosa vamp di Uomini e Donne non ha detto di preciso cosa l’ha portata a schierarsi in maniera così dura con il ragazzo. Non è difficile tuttavia intuirlo visto che in passato lo stesso Coccia ha insultato abbastanza la Cipollari, oltre che altre conduttrici televisive. Anche adesso che il ragazzo si trova nel villaggio della Sardegna, e recentemente è stata pubblicata la sua presentazione insieme alla fidanzata Sharon Macri, Tina non perde tempo per buttare ancora fango su questa persona.

Anche sotto il post della presentazione tuttavia si leggono diversi commenti negativi che accusano Er Faina di essere falso e incoerente proprio in vista del suo passato. L’ultima di Tina contro Er Faina riguarda un post che è stato condiviso da una pagina Instagram che a sua volta raffigurava lo stesso post che la stessa Tina aveva pubblicato a suo tempo del quale avevamo parlato. Oltre al post c’è anche una frase, scritta da questa pagina, che recita:

Una gran signora a limitarti con questo post! (riferito a Tina che ha condiviso il post contro Er Faina ndr) con I reality ti possono portare alle stelle come alle stalle. Il pubblico è sovrano e vedrai che tornerà (Damiano, ndr) nella stalla!

Questo post è stato ricondiviso dalla vamp ma ne sopraggiunge un altro che recita:

Damiano Coccia alias ‘Er Faina’ sbarca a Temptation Island Vip: quando l’immondizia nei mari non è mai abbastanza

E’ proprio guerra tra i due, a reality in corso probabilmente ne vedremo delle belle.

COMMENTA ARTICOLO