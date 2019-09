Temptation Island: Jessica parla del Red Carpet, Frecciatina a Ilaria e Nunzia?

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Temptation Island: Jessica parla del Red Carpet rivelando che non ha senso partecipare per una che ha fatto soltanto il viaggio dei sentimenti. Frecciatina a Nunzia e Ilaria?

In questi giorni girano molto le foto del Red Carpet di Venezia al quale hanno partecipato diversi volti noti. In generale questo festival è più pensato per il cinema e quindi per attori e personaggi di questo genere oltre che modelle e influencer. La cosa che ha scatenato non poche polemiche sui social è stato il fatto che al festival hanno preso parte come protagoniste anche Ilaria e Nunzia di Temptation Island che sono entrate nel mondo dello spettacolo proprio grazie al reality in questione.

A queste polemiche, chiamiamole così, si sono aggiunte le parole di un’altra partecipante al viaggio dei sentimenti: Jessica Battistello. Ricorderete sicuramente chi è vista la sua relazione con Andrea che ha fatto discutere poichè lei si è buttata fin da subito tra le braccia del tentatore Alessandro.Alla fine del viaggio, Andrea ha deciso di lasciare la ragazza e quest’ultima, dalla sua parte, ha preferito andar via insieme al tentatore. Quest’ultimo però adesso è uno dei tronisti di Uomini e Donne.

A ogni modo la ragazza ha risposto a una domanda di un fan che le ha chiesto:”Perché tu non sei andata? (al red carpet ndr)“. La risposta sembra proprio essere una frecciatina alle altre ragazze:

Perché avrei dovuto esserci? Fino a due mesi fa lavoravo in assicurazione e ora dovrei andare al red carpet? Ma daiii.

Jessica Battistello, com’è finita col tentatore Alessandro?

Molti fan si chiedono inoltre com’è finita la storia con Alessandro visto che i due erano usciti insieme dal villaggio della Sardegna. In merito a queste domande la ragazza ha risposto dicendo che prenderà parola solo a tempo debito. Forse perchè ancora non può parlare visto che molto probabilmente la questione verrà svelata solamente quando lei sarà ospite nella nuova edizione di Uomini e Donne che intanto è slittata. E’ evidente però che la loro storia non ha completamente funzionato.

