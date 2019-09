Anticipazioni seconda puntata Uomini e Donne, Trono Classico: Cosa è successo

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Anticipazioni seconda puntata Uomini e Donne, Trono classico registrazione del 6 settembre 2019. Si comincia a entrare nel vivo.

Dopo che vi abbiamo dato tutte le anticipazioni della prima puntat di Uomini e Donne, è il momento di passare alla seconda, del Trono classico, che si basa di più sui tronisti che non su ospiti di Temptation Island anche se la parte relativa al programma non manca. Andiamo veloci e partiamo subito con le anticipazioni.

La puntata inizia incentrata con la tronista meno conosciuta agli occhi del mondo dello spettacolo: Giulia Quatrociocche. La Ragazza ha avuto modo di incontrare 5 corteggiatori con cui ha parlato e li ha messi subito alla prova. In che modo? Dopo che ha terminato i vari discorsi ha voluto lasciare le telecamere accese dove stavano i ragazzi per vedere cosa dicevano su di lei. Qualcuno si è insospettito della presenza delle telecamere e specialmente Francesco ha chiesto più volte se fossero spente. Tuttavia si è lasciato abbastanza andare nei discorsi con gli altri ragazzi dicendo una frase che non può di sicuro piacere al pubblico, ossia che lui in realtà punta al trono.

Proprio a causa di questo motivo Giulia lo ritiene abbastanza furbetto e poco desideroso di intraprendere una vera relazione viste le sue esternazioni. Lo elimina ma a stupore di Maria e degli altri in studio, Sara Tozzi, seconda tronista, dice che ci penserà. Giulia alla fine porta in esterna Luca e Daniele.

Sara Tozzi, esterna con Javier

Si parla poi della seconda tronista, Sara. La ragazza ha avuto modo di conoscere meglio Javier, tentatore a Temptation Island, ma molti altri corteggiatori sono dubbiosi sul ragazzo. Sembra esserci una piccola complicità anche se lei è imbarazzata.

Alessandro e Giulio

Si passa poi ad Alessandro e Giulio che hanno una vulcanica corteggiatrice in comune: Sara. l’esterna con Alessandro non è stata delle migliori a causa del carattere molto esplosivo della ragazza. Lui chiede anche se beve e fuma e alla risposta affermativa scuote un po’ la testa. A causa del suo carattere il ragazzo decide di eliminarla.

Diversa è la situazione per Giulio che invece prende le sue difese anche quando le due troniste danno alcuni pareri negativi sulla ragazza descrivendola troppo abituata alle telecamere. Parte l’esterna di Giulio con la corteggiatrice Veronica che vuole conoscere entrambi i tronisti. Giulio non sembra proprio convinto mentre ad Alessandro sembra piacere.

Si parla poi di Temptation Island Vip e viene svelato che una coppia è stata sostituita con altri due famosi. Inoltre si fa vedere il video di Anna Pettinelli e Serena che piange perchè si è legata troppo a un tentatore.

