Temptation Island Vip: Anna Pettinelli in Crisi con Stefano, il clamoroso gesto mai successo prima

Temptation Island Vip: Anna Pettinelli in Crisi con Stefano prende una decisione clamorosa che non era mai successa prima. Ecco cosa ha fatto.

Le avventure delle sei coppie partecipanti al reality dei sentimenti si fa sempre più complicato e sono molte le coppie già in crisi per un motivo o per un altro. Tirando le somme infatti diciamo che: Nathalie e Andrea erano già in crisi prima della partenza come abbiamo visto nel loro video di presentazione. Serena Enardu e Pago non ne discutiamo perchè già lei si crede single. Damiano Er Faina e Sharon non sono in crisi per avvicinamenti a tentatori o cose del genere ma lui è in estrema crisi per la lontananza. Simone e Chiara daranno anche spettacolo come abbiamo visto nella prima puntata dove lei si sente molto a suo agio con tutti i tentatori. Ciro è addirittura scappato dal villaggio per andare ad abbracciare Federica, cosa che ha causato la loro espulsione. Infine anche per i protagonisti di questo articolo non si può dir di meno e nelle prossime puntate questa crisi si farà sempre più evidente tanto che porterà la Pettinelli a prendere una decisione che nessuno aveva mai preso prima nella storia del reality.

Anna Pettinelli Lascia Temptation Senza falò di confronto

Stando alle ultime indiscrezioni sul programma, oltre alla nuova coppia che è sbarcata in Sardegna lo scorso week end, la storia tra Anna e Stefano ha preso una brutta piega. Il fidanzato sembra essersi completamente invaghito di Cristina, il che da molto fastidio alla Pettinelli. Tuttavia nei prossimi appuntamenti vedremo la conduttrice radiofonica il lacrime fin quando a un certo punto non ne potrà più e prenderà una decisione veramente drastica: Quella di abbandonare Temptation senza il confronto con il fidanzato Stefano. Non sappiamo ancora cosa accadrà ma è la prima volta che succede una cosa simile. Tutto questo ci fa capire che la storia tra i due probabilmente salterà ma staranno ancora un po’ nel resort della Sardegna.

