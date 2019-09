Temptation Island Vip: Un’altra coppia Sostituita, Chi hanno messo al loro posto

Pin Condividi Condividi 13 Condivisioni

Temptation Island Vip: Un’altra coppia Sostituita con due personaggi di cui si era molto parlato tempo fa. Ecco di chi si tratta e le ultime novità.

Qualche settimana fa vi avevamo anticipato su questo blog che una delle coppie di Temptation Island è stata sostituita. Sebbene non era noto chi, nella prima puntata abbiamo ben capito che si trattava di Ciro e Federica che, a causa dell’incursione, sono stati eliminati. Bene, adesso vi possiamo anticipare che ce n’è un’altra di coppia che è stata sostituita e anche in questo caso non sappiamo di preciso di chi si tratti anche se abbiamo una buona ipotesi al riguardo che verrà esposta in questo articolo.

Cominciamo col dire che la nuova coppia a sbarcare in Sardegna e prendere il posto di un’altra è quella formata da Alex Belli e Delia Duran. Di loro si era molto parlato in passato di una possibile partecipazione. Alcuni settimanali hanno rivelato che sono stati rifiutati nonostante abbiano fatto il provino, Alex Belli in persona invece sostiene di non aver mai ricevuto la proposta di partecipazione. A ogni modo sembra che questa coppia sia stata voluta da Maria De Filippi in persona e che è approdata in Sardegna lo scorso week end con molta fretta visto che le registrazioni stanno oramai per terminare.

Forse questa è la conseguenza di un calo di ascolti che non sono stati del tutto soddisfacenti nella prima puntata. Hanno raggiunto il 18% di share contro il 21% del Commissario Montalbano. Oltre a questo sembra che comunque molte coppie hanno abbandonato il reality con molto anticipo e in particolare sembra che una, un po’ come Ciro e Federica, è stata in qualche modo espulsa.

Anna Pettinelli in Crisi con Stefano prende una decisione drastica

La coppia sostituita sembra essere quella di Anna Pettinellie e Stefano Macchi che, come abbiamo potuto vedere già nella scorsa puntata, si sta lasciando andare con una particolare tentatrice. In particolare la donna avrebbe chiesto di lasciare il programma senza nemmeno fare il falò di confronto. Una decisione drastica che non rispetta le regole generali del gioco.

