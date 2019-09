Temptation Island Vip: Serena in piena crisi scoppia in Lacrime – [Video]

Pin Condividi Condividi 22 Condivisioni

Temptation Island Vip: Serena in piena crisi emotiva si lascia andare alle lacrime mentre Anna Pettinelli tenta di sollevarle il morale. Le prime anticipazioni.

La nuova puntata di Temptation Island Vip, che è ormai arrivato al suo terzo appuntamento, si appresta ad arrivare portando tanti altri nuovi colpi di scena. In particolare abbiamo già parlato del caso di Simone che verrà chiamato in disparte per vedere un video della fidanzata Chiara che ha raggiunto una “nuova consapevolezza”. Sappiamo anche che ci saranno ben due falò di confronto tra cui anche quello di Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano Macchi e che sbarcherà una nuova coppia nel resort della Sardegna. Come può mancare in tutto questo la coppia formata da Serena Enardu e Pago?

I due sono molto discussi sul web a causa dell’atteggiamento di lei mostrato nel villaggio. La ragazza si è proclamata ai tentatori come “ufficialmente single” incurante del suo ragazzo e si è avvicinata molto al tentatore Alessandro. In passato infatti ha anche staccato i microfoni per dire qualcosa a lui senza che nessuno li ascoltasse, subito ripresa dalla produzione.

Serena Enardu in lacrime a Temptation Island

In un altro video di anticipazione, possiamo vedere Serena che piange disperatamente nella stanza delle fidanzate. Al momento però non si sa il motivo e possiamo solo fare delle ipotesi. Non crediamo che pianga perchè Pago ha combinato qualcosa ma piuttosto perchè forse si sta rendendo conto che sta mettendo a repentaglio la storia con il cantautore. D’altronde i gesti eloquenti di lui che è tornato sui social ci fanno intuire che sono usciti separati dal villaggio. Non è comunque da escludere il fatto che quelle lacrime siano versate per Alessandro. Sarebbe un flashback sulla storia di Sabrina se lui dicesse a Serena che la vede come un’amica. Attenzione però, il vero motivo lo scopriremo solo durante la prossima puntata, vi lasciamo al video.

