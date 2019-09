Temptation Island: Andrea dice che Nathaly non parla bene di Alessia, lei risponde

Pin Condividi Condividi 3 Condivisioni

Temptation Island: Andrea dice che Nathaly non parla bene di Alessia Marcuzzi quando sta a casa ma la conduttrice risponde a queste parole stando dalla parte della donna.

L’ultima puntata di Temptation Island Vip è stata sicuramente molto chiacchierata a causa dei diversi avvenimenti accaduti nel villaggio della Sardegna. Degna di nota è senza dubbio la storia tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo che si è del tutto incrinata proprio nel terzo appuntamento del reality. Dopo aver visto delle nuove immagini di Andrea con la single Zoe, che a quanto pare sta conoscendo fuori, Nathaly ha preso la decisione di chiedere il falò di confronto immediato. Questo è finito veramente male, la donna ha lasciato Andrea da solo sul tronco senza nemmeno finire di vedere tutti i filmati che aveva visto lei stessa.

Andrea accusa Nathaly di criticare Alessia Marcuzzi

Durante le discussioni del falò di confronto finale, Andrea ha sferrato anche qualche frecciatina oltre a infuriarsi abbastanza pesantemente tanto che è intervenuta la stessa conduttrice. Andrea ha detto infatti che l’ormai ex compagna a casa parlava sempre male della conduttrice. Un colpo basso che però non ha per nulla scalfito Alessia Marcuzzi che forse non crede nemmeno molto a queste parole. A ogni modo in quel momento Nathaly stava soffrendo e c’era una questione più importante rispetto a dei pettegolezzi. Alessia racconta tutto al settimanale Spy dove parla dell’accaduto:

Quando lui in modo poco elegante mi ha detto che la Caldonazzo, forse, parlava male di me in casa, io ho trovato poco elegante il gesto. Mi sono schierata in modo netto. L’abbraccio è stato anche un modo per zittire chi tentava, in quel momento, di denigrare un’altra donna. Di sapere Nathaly cosa pensi di me a casa, poco mi importa, tutte noi facciamo battute. Chi se ne frega. In quel momento c’era in ballo qualcosa di più importante. Nathaly mi ha guardato, aveva bisogno del mio appoggio. Noi donne certe cose le sentiamo.

Di sicuro molti telespettatori stanno apprezzando la spontaneità di Alessia nel condurre questo programma.

