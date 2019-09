Anticipazioni Quarta puntata Temptation Island Vip 2: Anna se ne va, Pago in crisi

Pin Condividi Condividi 0 Condivisioni

Anticipazioni Quarta puntata Temptation Island Vip 2, nella puntata di Stasera vedremo Anna Pettinelli prendere una drastica decisione e Pago molto nervoso.

La quarta puntata di Temptation island Vip si preannuncia molto scoppiettante a causa delle dinamiche dei fidanzati. Le coppie, infatti, stanno messe un po’ tutte male e diciamo che se la stanno spassando nel villaggio dei sentimenti. Ma andiamo al sodo dopo questa premessa partendo dalle ultime anticipazioni su questa nuova puntata. In primo luogo vedremo le varie coppie divertirsi nei vari villaggi, anche Delia Duran se la “spasserà” e farà molti complimenti a tutti i single del villaggio, cosa che non piacerà affatto al fidanzato Alex. La ragazza si trova bene e questo è evidente, ma dall’altra parte Anche Alex avrà puntato gli occhi su qualche tentatrice?

I momenti più salienti tuttavia non sono questi ma ad esempio il falò di confronto di Anna Pettinelli. La donna, infatti, si è infuriata molto dopo i video che ha visto del fidanzato e sembra essere molto decisa nel suo percorso. A quanto pare Stefano non si presenterà al falò di confronto anticipato richiesto dalla fidanzata. Ma è proprio qui che Anna scoppia del tutto minacciando di uscire dal reality senza confrontarsi con il fidanzato. Non possiamo darvi la certezza ma sembra che l’epilogo della coppia è stato questo: Sono usciti dal resort della Sardegna senza falò.

Silvia sempre più vicina al single Valerio

Mentre Gabriele, figlio di Pippo franco, se la spassa con le single, Silvia pare si stia legando al tentatore Valerio e, nella puntata di stasera, li vedremo piuttosto affiatati in atteggiamenti intimi. La ragazza entrerà inoltre nella casa dove non ci sono telecamere insieme al tentatore. Alcuni gesti lasceranno senza parole il fidanzato.

Pago in crisi per alcuni video

Non finiscono nemmeno le vicende che vedono coinvolti Pago e Serena Enardu e in particolare il concorrente ha visto dei video che lo hanno reso molto nervorso. Per questo motivo lancerà oggetti e scalcerà qualche sedia.

